Domenica 23 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, a Carbonia, si svolgerà l’elezione dei Comitati di Quartiere.

Il territorio comunale è stato ripartito in 8 quartieri: Barbusi; Bacu Abis; Cortoghiana; Is Gannaus; Serbariu; Carbonia Nord; Carbonia Centro; Carbonia Sud.

I seggi elettorali sono i seguenti:

1. Comitato di quartiere di Barbusi (elettori sezione 26): ex Circoscrizione di via Santa Maria delle Grazie;

2. Comitato di quartiere di Bacu Abis (elettori sezioni 30 e 31): ex Circoscrizione di piazza del Minatore;

3. Comitato di quartiere di Cortoghiana (elettori sezioni 27, 28, 29): ex Circoscrizione di via Bresciano;

4. Comitato di quartiere di Is Gannaus (elettore sezione 24) ex Circoscrizione di via Bramante;

5. Comitato di quartiere di Serbariu (elettori sezioni 22 e 23): ex Circoscrizione di via Lubiana;

6. Comitato di quartiere di Carbonia Nord (elettori sezioni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25): Centro Sociale di piazza 1° Maggio;

7. Comitato di quartiere di Carbonia Centro (elettori sezioni 1, 2 ,3, 4, 5, 6): ex Tribunale, via XVIII Dicembre;

8. Comitato di quartiere di Carbonia Sud (elettori sezioni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21): ex Tribunale di via XVIII Dicembre.

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere iscritti nelle liste elettorali.

L’elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi elettorali, così come esistenti agli atti d’ufficio al momento dell’ultimo aggiornamento di legge.

È consentita l’espressione di una sola preferenza riportando nella scheda nome e cognome del candidato scelto. In caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato.

L’elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dal corpo elettorale sulla base di una unica lista per Comitato. La lista è formata dai candidati inseriti in ordine alfabetico.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti del Consiglio Direttivo (pari a 7 membri per ogni Comitato). A parità di voti prevale l’anzianità.

È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell’avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria.

L’elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 5% degli aventi diritto e se viene eletto un numero di candidati pari al numero dei componenti il direttivo.

In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvederà a rinnovare la procedura elettorale entro 90 giorni.

Questi sono i quorum necessari per la validità delle elezioni:

1) BARBUSI : 55 votanti (1091 elettori)

2) BACU ABIS: 75 votanti (1509 elettori)

3) CORTOGHIANA: 117 votanti (2330 elettori)

4) IS GANNAUS: 48 votanti (963 elettori)

5) SERBARIU: 114 votanti (2279 elettori)

6) CARBONIA NORD: 262 votanti (5238 elettori)

7) CARBONIA CENTRO: 251 votanti (5014 elettori)

8) CARBONIA SUD: 291 votanti (5810 elettori)

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare un documento di identità.

Di seguito pubblichiamo l’elenco dei candidati.

COMITATO DI QUARTIERE DI BARBUSI:

1. ANGIONI ROBERTA;

2. COCCO ALESSANDRA;

3. CONGIA LORENZO;

4. MACIS GIUSEPPINA (NOTA GIUSI);

5. PORCEDDU MARIA ROSA;

6. SANNA EMILIANO;

7. ZUCCHI CRISTIANO.

COMITATO DI QUARTIERE DI IS GANNAUS:

1. ATZORI LORELLA;

2. CURRELI DONATELLA;

3. GABBRIELLI NICOLA;

4. GARAU ROBERTO;

5. MARRAS NICOLÒ;

6. PAU GIOVANNINO (NOTO GIANNI);

7. PAU SARA;

8. PIRAS ANTIOCO (NOTO UGO);

9. PIRAS MAURIZIO;

10. TARTAGLIONE LORENZO.

COMITATO DI QUARTIERE DI SERBARIU:

1. BROTZA MICHELANGELO;

2. CANETTO VALERIA;

3. CHIRIGU ANNA GABRIELLA;

4. DE SANCTIS LUCA;

5. FRAU MARIO;

6. GIORDI ALESSANDRO;

7. LAI ALESSANDRO;

8. LAMPIS GIACOMO;

9. LECCIS CRISTIAN;

10. MARTEDDU FEDERICO;

11. MELAS ANTONIETTA;

12. MUNTONI RENZO;

13. MUSCAS VALERIA;

14. USAI GIULIANO (NOTO GIULIO);

COMITATO DI QUARTIERE DI BACU ABIS:

1. CALÌ GIUSEPPE;

2. CONTU DANIELA;

3. DE FRANCESCO PAOLO;

4. DERIU GIULIANA;

5. FANTINEL GIANFRANCO;

6. MEREU SANDRO;

7. OLIANAS BRUNO GRAZIANO;

8. ORRÙ SANDRO;

9. PIU ANGELO;

10. SERAFINI STEFANO.

COMITATO DI CORTOGHIANA:

1. CASU PATRIZIA;

2. MOCCI IRENEO;

3. MUSU PIER CARLO;

4. PERRA GIUSEPPE;

5. PILI GIANMARCO;

6. PIRA DANIELLE;

7. UCCHEDDU MATTEO;

8. VENTURELLI CLAUDIA.

COMITATO DI CARBONIA CENTRO:

1. BALLISAI SILVIA;

2. CUCCU MARCO;

3. DIANA RINA;

4. FIRINU MANUELA;

5. MUSCAS CLAUDIA;

6. PANI GRAZIELLA;

7. REPOLE ROBERTO.

COMITATO DI CARBONIA SUD:

1. CADEDDU ANNA LAURA;

2. DEIANA PAOLA;

3. DIANA ERIKA;

4. PALA FLAVIO;

5. PANI ALESSANDRO;

6. PIBIA MASSIMO;

7. TEDDE VITTORIO.

COMITATO DI CARBONIA NORD

1. ARCA MARCO RUGGERO;

2. GESSA PATRIZIA;

3. MARONGIU MARIA FRANCESCA;

4. MARTEDDU GIOVANNA MARIA;

5. ORRÙ NORELLA (NOTA NORA);

6. PIRA SERGIO;

7. PISANU LUCIANO;

8. SESTU MATTEO;

9. STRAULLU ROBERTO;

10. TATTI ANNALISA.