E’ online il nuovo sito istituzionale del comune di Carbonia.

«Da oggi, giovedì 20 giugno 2019, in via sperimentale, è on line il nuovo sito Internet istituzionale del Comune di Carbonia, con cui si realizza un altro obiettivo del nostro programma di mandato. Il sito presenta una veste grafica rinnovata e al passo con i tempi, più fruibile e accessibile per i nostri concittadini, che potranno consultare in modo rapido e intuitivo le notizie, gli atti e i bandi pubblici.»

Lo ha annunciato il sindaco Paola Massidda.

Al nuovo sito sarà possibile accedere attraverso il seguente indirizzo: http://www.comune.carbonia.su.it/

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Innovazione tecnologica Mauro Manca: «il restyling del sito Internet è un risultato importante nel percorso di digitalizzazione e informatizzazione intrapreso dal comune di Carbonia, già concretizzatosi con la realizzazione, nel mese di febbraio del 2018, del fascicolo elettronico del cittadino, che consente ai nostri cittadini di accedere direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone ad una vasta gamma di servizi offerti: informazioni anagrafiche, protocollo, sportello demografico, situazione tributaria. Questa notizia cade a distanza di poche ore dall’inaugurazione della prima fiera dell’Innovazione Tecnologica, iNOVAS EXPO, e dimostra la volontà dell’Amministrazione comunale di imprimere un’accelerazione nel settore delle nuove tecnologie al servizio del cittadino».

I lavori di rinnovamento grafico del sito Internet del comune di Carbonia sono stati eseguiti, a partire dal mese di gennaio 2019, dalla società “HSH Informatica & Cultura Srl” di Matera, aggiudicatrice della relativa manifestazione di interesse.

Il nuovo sito, i cui dettagli verranno approfonditi nel corso di una conferenza stampa prevista per venerdì 28 giugno alle ore 11.00, in Torre Littoria, rispetta le vigenti linee guida di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e i requisiti di usabilità per le persone diversamente abili.

Il sito web del comune di Carbonia garantisce l’interazione con i social network più diffusi e dà la possibilità agli utenti di visionare filmati e fotografie di dimensioni elevate, disporre di un servizio Help e di un motore di ricerca interno.

