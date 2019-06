E’ stata prorogata fino al 14 luglio 2019 la scadenza per iscriversi alla 4a edizione del Premio Lynx.

Sono stati prorogati i termini per l’iscrizione al Premio Internazionale d’Arte Contemporanea Lynx 2019, promosso dall’Associazione Culturale Il Sestante di Trieste. Il 14 luglio 2019 sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi. Il concorso, giunto alla sua IV edizione, è rivolto ad artisti di ogni età e provenienza. 4 sono le categorie a cui è possibile iscriversi: pittura, fotografia, digital art e grafica.

Una giuria specializzata, composta da 12 professionisti scelti fra galleristi, direttori museali, collezionisti e artisti, valuterà e decreterà le migliori opere. La proclamazione dei vincitori si terrà durante la premiazione del 6 ottobre a Trieste, con la consegna dei trofei e dei premi in denaro (per un ammontare complessivo di € 7.000,00).

I partecipanti hanno l’opportunità di concorrere per i 12 premi speciali espositivi, e vi è anche un premio riservato al miglior artista Under 23, oltre a molti altri riconoscimenti.

A tutti coloro che si iscrivono con più di 5 opere viene offerto l’abbonamento gratuito alla rivista d’arte contemporanea Juliet.

L’organizzazione del Premio Lynx, operativa all’interno dei nuovi orizzonti del mercato dell’arte, si impegna a valorizzare artisti meritevoli, in un panorama internazionale. Le opere dei finalisti verranno presentate nel corso di tre mostre, presentate nel catalogo bilingue che viene redatto in occasione del premio: nelle precedenti edizioni vi è stata un’affluenza di migliaia di visitatori, tra appassionati, esperti e collezionisti.

Il Premio Lynx organizzerà le esposizioni delle opere finaliste presso 3 sedi: in due nazioni e tre città diverse. La crescita di visibilità e prestigio degli artisti selezionati è di importanza primaria per l’Associazione. Infatti, in questa edizione, le 70 opere selezionate, comprese le 30 finaliste, verranno esposte da ottobre a dicembre in tre prestigiose gallerie:

-Dal 6 al 27 ottobre 2019 presso il Tivarnella Art Consulting mostra delle opere finaliste a Trieste e cerimonia di premiazione dei vincitori per le varie categorie in concorso.

-Dal 9 al 23 novembre 2019 seconda mostra presso il MIIT (Museo Internazionale Italia Arte) a Torino.

-Dal 30 novembre al 14 dicembre 2019 terza mostra ad Ajdovščina (Slovenia) presso la Lokarjeva Galerija.

Tutte le informazioni relative al bando sono disponibili sulla pagina online: http://www.premiolynx.com/bando.php .

Le iscrizioni, attraverso il sito www.premiolynx.com , sono state prorogate fino a domenica 14 luglio 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione mediante l’indirizzo e-mail: associazioneilsestante@gmail.com, oppure telefonicamente ai numeri: 389 6774508 – 347 6091354.

