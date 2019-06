È stato inaugurato ieri pomeriggio, al Geovillage di Olbia, il BISFed 2019 Boccia Regional Open. Alle 9.00 il via alle gare.

Il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Sandrino Porru ha speso parole di grande elogio non solo per l’organizzazione, ma anche per la disciplina della boccia paralimpica: “Questo sport rappresenta un’eccellenza che tutti possono praticare – ha dichiarato – e incarna alla perfezione lo spirito del paralimpismo. Ci auguriamo che l’Open di Olbia possa spianare la strada a qualche azzurro verso le paralimpiadi di Tokyo”.

Il BISFed Boccia Regional Open porterà ancora una volta il nome di Olbia in giro per il mondo, permettendo inoltre di destagionalizzare l’indotto turistico. Tema, questo, particolarmente caro all’Assessore del comune gallurese Silvana Pinducciu: “Siamo lieti di ospitare per il secondo anno consecutivo una manifestazione di questo calibro nel nostro Comune – ha detto – a nome di tutta l’amministrazione porgo un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti, certa che daranno vita a delle giornate di sana competizione”.

L’imponente macchina organizzativa del Regional Open olbiese fa capo all’Italyboccia del presidente Dario Della Gatta: “E’ la seconda volta che organizziamo questo evento in Sardegna – ha esordito – ma sono certo che negli anni a venire ci saranno tante altre edizioni. Ringrazio il presidente Fib De Sanctis e tutte le autorità che hanno favorito l’organizzazione dell’evento “.

“Due anni fa, quando ho stilato il mio programma elettorale ho manifestato fin da subito l’intenzione di valorizzare la boccia paralimpica – ha detto invece il presidente Fib Marco Giunio De Sanctis – credo che il gioco della boccia abbia un grande potenziale, perché permette a tutti di esprimersi con eguali possibilità. In questo sport il disabile può davvero battere il normodotato, come la donna l’uomo. Desidero rivolgere un grande ringraziamento all’amministrazione territoriale, al Comune di Olbia, Sardegna in testa. La Sardegna è molto avanti in tema di cultura sportiva, e di sport paralimpico in particolare. E per questo motivo ritengo che il torneo internazionale di Olbia debba rappresentare una tappa permanente, incrementando il suo prestigio fino all’organizzazione vera e propria di un campionato sportivo di boccia paralimpica”.

Olbia, 5 giugno 2019

Agenzia Uffici Stampa DirectaSport

Ufficio Stampa Federazione Italiana Bocce