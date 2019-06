È stato inaugurato oggi il nuovo Centro per l’impiego di Siniscola.

“L’apertura della sede di Siniscola – ha affermato l’assessore Zedda – rientra nella politica dei nuovi Cpi. La nostra mission è quella di andare verso i lavoratori e verso le imprese per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta. Abbiamo fatto una scelta precisa: qualificare ulteriormente i servizi per il lavoro rivolti ai cittadini e alle imprese, attraverso un’integrazione tra pubblico e privato. Siamo impegnati per offrire locali più funzionali ed accoglienti all’utenza e agli operatori, in modo da garantire livelli più elevati di prestazioni”.

L’attività dei nuovi centri per l’impiego sarà più radicata nel territorio, come dimostra la partecipazione degli amministratori locali al convegno , e sarà sempre più orientata verso le imprese, motore dell’economia. La grande novità è la presenza di spazi dedicati ai servizi specialistici: orientamento, autoimpiego, servizi all’impresa e inclusione sociale.

Con il servizio ‘creazione di impresa’ gli utenti saranno orientati nella fase di elaborazione dell’idea imprenditoriale e supportati nello studio di fattibilità del progetto aziendale, tenendo conto delle condizioni di mercato. Riceveranno le informazioni necessarie per la redazione del business plan e l’accesso ai bandi e alle opportunità di finanziamento. Un altro servizio importante è quello di sostegno alle imprese, curato dai job account, nuove figure commerciali selezionate dall’Aspal. Il loro compito è quello di agevolare le aziende nella preselezione del personale in maniera rapida e gratuita, fornendo indicazioni utili per l’attivazione dei tirocini e assistenza per l’accesso agli incentivi occupazionali. L’inclusione socio-lavorativa è un’altra delle priorità dei Centri per l’impiego. Il servizio ‘inclusione’ offre agli utenti informazioni per accedere ai progetti e alle opportunità rivolte alle fasce più deboli. Gli operatori cureranno il collocamento mirato delle persone iscritte alle liste della legge 68/69 sulle categorie protette, agevolando gli enti e le aziende che devono garantire la copertura delle quote obbligatorie.