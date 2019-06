Ennio Donato e la Porto Cervo Racing a segno nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud.

Rientro con vittoria per Ennio Donato nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. Il portacolori della Porto Cervo Racing, al volante della sua Ford Escort Cosworth, ha chiuso al primo posto nella classe E1>3000 e al terzo nel gruppo E1 Italia (14° assoluto) la Cronoscalata 21ª Giarre Montesalice Milo (6ª prova del TIVM Sud).

«Come prima gara della mia stagione agonistica 2019, è andata bene – ha commentato il pilota di Catanzaro – è stata l’occasione per provare la macchina nella quale ho montato il cambio sequenziale. Devo migliorare, nel complesso è andata bene, anche se dovrò fare qualche altra gara per acquisire maggiore dimestichezza. La prossima sarà la 41ª Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie in programma nel weekend a Reggio Calabria e, per il grande sostegno in tutta la stagione agonistica, ringrazio in particolar modo lo sponsor Vecchio Amaro del Capo.»

«Ottimo esordio! – ha commentato il presidente della Scuderia Mauro Atzei – Ennio è una persona veramente speciale, un campione fuori e dentro le gare, che ci regala delle bellissime emozioni ogni volta che gareggia.»

