Gianluca Dessì, candidato della lista civica “Villasimius Unita”, è stato confermato sindaco di Villasimius con 1.524 voti, il 65,30%. Battuto nettamente Salvatore Sanna, ex consigliere regionale, ex sindaco per alcuni lustri, candidato della ista civica “Villasimius Bene Comune”, fermatosi a 810 voti, il 34,7%. La lista “Villasimius Unita” ha eletto 8 consiglieri, la lista “Villasimius Bene Comune” 4.

Live Translation

Contatore Visite 4479 Oggi:

Oggi: 2945 Ieri:

Ieri: 29944 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 62 Utenti attualmente in linea: