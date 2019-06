Giovedì 20 giugno torna a riunirsi il Consiglio comunale di Carbonia.

Il Consiglio comunale discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno della seduta: 1. comunicazioni del presidente del Consiglio comunale; 2. comunicazioni del sindaco; 3. Interrogazioni, interpellanze e mozioni; 4. variazione al Programma triennale dei Lavori pubblici 2019-2021, al documento unico di programmazione DUP 2019-2021; 5. approvazione del regolamento per la realizzazione di murales e per l’esercizio di Spray Art su spazi pubblici e privati. 6. adesione all’associazione Live@at Carbonia.

