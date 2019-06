Giovedì pomeriggio la sala polifunzionale di Carbonia ospiterà un evento formativo destinato in particolare alle piccole e medie imprese del territorio.

Giovedì 13 giugno, dalle ore 14.30, la sala polifunzionale di piazza Roma ospiterà un evento formativo destinato in particolare alle piccole e medie imprese del territorio, dal titolo “Identità digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0”. L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio di Cagliari, in collaborazione con il comune di Carbonia.

«Si tratta di un’ottima occasione – spiega il sindaco, Paola Massidda – attraverso la quale le nostre imprese locali potranno essere supportate dai professionisti del settore nel difficile passaggio al mondo dell’informatizzazione e della digitalizzazione.»

«L’attenzione della nostra Amministrazione comunale verso le sfide ed i processi di cambiamento che attendono le nostre imprese in un contesto sempre più informatizzato e globalizzato è costante – aggiunge l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca -. Ne è una prova la serie di incontri organizzati recentemente per affrontare le novità della fatturazione elettronica e del mercato elettronico.»

Giovedì, il relatore di InfoCamera Giampiero Simoncelli approfondirà i seguenti temi:

• Identità digitale e sicurezza in rete;

• SPID, CNS e firma digitale;

• Strumenti innovativi evoluti di identità digitale “mobile first”;

• Impreseitalia.it : il cassetto digitale dell’imprenditore;

• Servizi digitali per le imprese, fatturazione elettronica e libri digitali.

Per partecipare è necessario iscriversi nell’apposito form presente sul sito della Camera di Commercio Cagliari, a cui è possibile accedere attraverso il percorso “Registro Imprese/Formazione utenti”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 070.61512268, oppure inviare un’email all’indirizzo innovazioneareanagrafica.ca.camcom.it .

