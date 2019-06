Hanno preso oggi, a Iglesias, i cantieri LavoRAS, il progetto elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna come programma di sostegno alle politiche attive per il lavoro.

Per quanto riguarda il comune di Iglesias, il progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna per un importo di 863.972,00 euro, con il coinvolgimento di 62 persone, assunte con un contratto che prevede 20 ore lavorative settimanali, per una durata complessiva di 8 mesi.

I partecipanti ai cantieri LavoRAS sono stati selezionati attraverso una graduatoria elaborata dall’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), e successivamente le persone idonee sono state individuate per mezzo di un colloquio che ne ha valutato competenze e capacità.

Nel comune di Iglesias sono previsti 6 cantieri nei quali saranno impiegati i 62 partecipanti al progetto:

• 3 interventi a carattere edile (lavori pubblici, manutenzione, edilizia popolare, interventi straordinari

per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

• 1 intervento relativo alla digitalizzazione degli archivi comunali.

• 1 intervento relativo al censimento del patrimonio pubblico.

• 1 intervento relativo all’implementazione dell’azione amministrativa.

Un’iniziativa che, nelle intenzioni dei promotori del progetto, oltre a fornire un sostegno concreto alle politiche attive per il lavoro, potrà contribuire a dar vita ad interventi utili da un punto di vista paesaggistico, di promozione del turismo, di miglioramento della viabilità e dell’implementazione dell’azione amministrativa.

