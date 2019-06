I bambini della Scuola dell’Infanzia di via Dalmazia, a Carbonia, sono stati protagonisti del musical “In viaggio con il Piccolo Principe”.

Il primo cittadino di Carbonia è intervenuto alla presentazione dello spettacolo “In Viaggio con il Piccolo Principe” e si è congratulato, a nome dell’Amministrazione comunale, con i piccoli, i genitori e le maestre per aver dato vita a uno spettacolo di alto livello che per qualche ora ci ha fatto tornare bambini.

Una mattinata intensa per i bambini della scuola dell’Infanzia di via Dalmazia, a Carbonia, che hanno deliziato la folta platea dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” recitando nel musical “In viaggio con il Piccolo Principe”.

