Il 28 marzo scorso, presso l’Istituto Comprensivo “V. Angius” di Portoscuso, si è tenuto un incontro formativo sul bullismo e sul cyberbullismo, in ricordo di Carolina Picchio.

A fine incontro, la vicepreside dell’Istituto,prof.ssa Bonaria Acciu, ha ringraziato tutti i presenti della partecipazione, ribadendo l’importanza di momenti come questi, nei quali scuola e famiglia si incontrano per il raggiungimento di un solo grande obiettivo: la formazione di ragazzi RESPONSABILI.

A seguito della visione si è tenuto un dibattito che ha messo in primo piano la storia della tredicenne Carolina Picchio, morta suicida in quanto vittima di cyberbullismo. Alcuni dei presenti hanno apprezzato espressamente l’approfondimento sul tema, rimarcando quanto ancora bisogna fare e sapere su questa piaga sociale che, purtroppo, coinvolge i nostri giovani, soprattutto, nell’epoca dei social network e degli smartphone.

Uno degli aspetti significativi dell’incontro formativo, è stata la presenza non solo di studenti e insegnanti ma, soprattutto, dei numerosi genitori accorsi per l’occasione.

Live Translation

Contatore Visite 1182 Oggi:

Oggi: 2948 Ieri:

Ieri: 26684 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 46 Utenti attualmente in linea: