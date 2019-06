Il comune di Carbonia ha indetto una procedura pubblica di mobilità esterna per 1 Istruttore Direttivo tecnico (categoria D).

L’avviso è riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni. Il candidato dovrà possedere come titolo di studio la Laurea Magistrale in Ingegneria (LM23-LM35) o eventuale titolo di studio ad essa equipollente.

Il comune di Carbonia ha indetto una procedura pubblica di mobilità esterna per la copertura di 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico (categoria D).

