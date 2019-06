Il comune di Carloforte martedì 4 giugno ospita i partner del progetto REACT (Renewable Energy for self-sustAinable Island CommuniTies) che si propone di rendere le Isole geografiche energeticamente indipendenti attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili,

Nel corso della visita, verranno mostrati ai partner e ai responsabili del progetto della Commissione europea i nuovi misuratori intelligenti di monitoraggio dell’energia già installati negli edifici pubblici. Questi serviranno per acquisire i dati dei consumi elettrici. I dati saranno popi trasmessi e trasferiti alla piattaforma di gestione integrata REACT per definire insieme ai responsabili del progetto, le migliori azioni per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Nei prossimi mesi verranno individuati altri 30 edifici pilota che verranno messi a disposizione da privati ed attività commerciali per la miglior riuscita del progetto tramite un’apposita manifestazione d’interesse. La visita si concluderà con la visita all’impianto eolico-fotovoltaico di Nasca.

Il budget del progetto finanziato al programma Horizon2020 per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea è di 11 milioni di euro (di cui 9 milioni di contribuzione del bilancio europeo) e coinvolge 23 partner tra enti pubblici, università ed imprese di Irlanda, Olanda, Germania, Austria, Grecia, Svezia, Spagna, GranBretagna, Grecia, Serbia, Francia ed Italia.

Nei prossimi due anni di attività, con questi fondi si potranno sperimentare sull’Isola di San Pietro soluzioni innovative che verranno testate anche sugli altri due siti pilota del progetto, scelte per caratteristiche climatiche e sociali differenti, in modo da poter essere d’esempio per tutte le Isole dell’Unione europea: l’Isola di La Graciosa nelle Canarie (Spagna) e le Isole Aran in Irlanda.

