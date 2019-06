Il comune di Domusnovas ha individuato e sanzionato pesantemente due persone che avevano abbandonato rifiuti per strada.

Il comune di Domusnovas ha individuato e sanzionato due persone responsabili di aver abbandonato rifiuti per strada. È stato il sindaco, Massimiliano Ventura, ad annunciare il fatto, con un post pubblicato su facebook.

“Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, il lavoro, l’impegno e la costanza alla fine pagano sempre – ha scritto Massimiliano Ventura -. Nell’ultimo post avevo detto che ci saremmo risentiti presto per comunicare le novità in materia dei furbetti dei rifiuti. Infatti, oltre alle indagini in corso da parte di chi di dovere, oggi due furbetti di Iglesias sono stati beccati. A loro carico due verbali per un importo complessivo di 1.200 euro a testa con contemporanea emissione di una mia ordinanza per la rimozione dei rifiuti, in caso contrario – ha concluso Massimiliano Ventura – provvederemo noi con addebito a carico dei furbetti. Alla fine con pazienza le cose si risolvono tutte, a presto.”

