​Ogni altra informazione è reperibile tramite la pagina dedicata del sito del comune di Padova. La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 24.00 del 10 luglio 2019, collegandosi al portale Istanze online.

Il comune di Padova ha pubblicato un bando per la selezione di 61 istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato cat. C.Oltre ai requisiti ordinari di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici, requisito specifico è:

