Il comune di Sennori ha adottato due cavalline dell’Asinara.

Le due cavalline adottate dall’amministrazione comunale hanno meno di 3 anni di età e si chiamano Terra d’Asinara e Diana d’Asinara. Sono state rilasciate nella vallata di Sa Conza Ezza, dove il Comune ha iniziato un intervento di riqualificazione dell’area verde a cura dell’Ufficio tecnico comunale e del dipendente Vincenzo Sara. Sullo stesso sito è in fase di programmazione un progetto da 400 mila euro, grazie a un finanziamento della Rete metropolitana nord ovest Sardegna. Terra e Diana sono due cavalline addomesticate che hanno già conquistato il cuore dei sennoresi, e che l’amministrazione comunale, in collaborazione con enti e associazioni specializzate ha intenzione di mettere a disposizione per realizzare progetti di ippoterapia, molto efficaci soprattutto con i bambini.

