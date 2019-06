Il Luogosanto ha superato il Cortoghiana 4 a 1 nella finale dei playoff del campionato di Prima Categoria. Entrambe giocheranno la prossima stagione in Promozione.

Il Luogosanto (secondo classificato nel girone D) ha superato il Cortoghiana (secondo classificato nel girone B) con il netto punteggio di 4 a 1 nella finale dei playoff del campionato di Prima Categoria. Grande protagonista il bomber Antonio Sechi, autore di una tripletta. In goal per il Luogosanto anche Leonardo Del Soldato, il goal del Cortoghiana porta la firma di Devid Pinna, autore di ben30 reti in stagione.

Il Luogosanto sale in Promozione, girone B, come vincitrice delle finali playoff ma al via del girone A del campionato di Promozione ci sarà anche il Cortoghiana, in quanto la fusione tra l’ASD Carbonia e l’USD Samassi che ha dato vita all’USD Carbonia Calcio che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza, ha liberato un posto nel girone A di Promozione che verrà occupato dal Cortoghiana, secondo classificato nel playoff.

