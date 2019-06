Il presidente della Commissione elettorale, alle ore 19.30 di questa sera, ha proclamato eletto Paolo Truzzu sindaco di Cagliari. Gli auguri di Francesca Ghirra.

È stato un vero onore correre per la carica di prima cittadina e voglio ringraziare i 32.305 cagliaritani che hanno messo una croce sul mio nome. Ringrazio ancora tutte le candidate e i candidati che hanno corso con noi per questa importante sfida.

