In Veneto assunzione a tempo indeterminato per 36 più 54 esperti del mercato del lavoro, diplomati.

In Veneto è stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 36 persone a tempo indeterminato e 54 a tempo determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale Operatore del mercato del lavoro.

Per partecipare al concorso pubblico è necessario che i candidati siano in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono altresì presentare domanda i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

età non inferiore a 18 anni

il possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare al presente concorso tramite una procedura di riconoscimento del titolo di studio secondo la vigente normativa in materia (art. 38 comma 3 D. lgs. n. 165/2001).

Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 200, si procederà alla preselezione dei candidati.

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 350 candidati più eventuali ex equo in base all’ordine decrescente di graduatoria che ne scaturirà.

​Scadenza per l’invio della domanda il prossimo 11 luglio 2019.

