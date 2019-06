La cerimonia di premiazione degli Eurodesk Awards si svolgerà mercoledì 5 giugno a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo.

Gli Eurodesk Awards hanno preso avvio nel 2011 con lo scopo di raccogliere i progetti più rilevanti, innovativi, autorevoli e di alto impatto a livello locale rivolti alle nuove generazioni. Lo scopo è valorizzare i progetti come buone pratiche da condividere presso le istituzioni e le organizzazioni internazionali che si occupano di politiche per la gioventù. Nel 2019, agli Eurodesk Awards hanno partecipato 44 progetti da 17 paesi europei che hanno concorso in 3 categorie “Cittadinanza attiva”, “Azioni di solidarietà” e “Mobilità”. I vincitori delle 3 categorie sono stati decisi da una giuria presieduta rappresentanti dell’Erasmus Student Network, dall’European Youth Press, dal Policy Officer della Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea e da alcuni membri dell’Executive Committee della rete europea Eurodesk.

