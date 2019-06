L’associazione Più Sardegna presenta tre proposte operative per sbloccare la “vertenza latte”.

3) – Stipula di un contratto di fornitura del latte prima dell’avvio della campagna produttiva con prezzo minimo del latte ovino, non inferiore al costo di produzione stabilito da ISMEA in € 1,12 + IVA, che dovrà essere integrato con quello dei derivati dalla trasformazione ovvero panna, burro e ricotta, equivalente a 0,50 €/ kg.

«La necessità – spiega Valentina Manca, presidente di Più Sardegna – è quella di riconvertire il sistema produttivo delle cooperative. Serve mettere in rete non meno di sei stabilimenti caseari, che potranno operare congiuntamente condividendo scelte produttive che mirino, al miglioramento e diversificazione delle produzioni, alla valorizzazione del latte di qualità e dei prodotti derivati, alla commercializzazione unitaria dei prodotti, alla promozione della Sardegna, introducendo modelli di gestione oculata, improntata al risparmio energetico e alla necessità di affrontare i mercati utilizzando marchi regionali identificativi unici.»

2) – Gestione commissariale delle cooperative responsabili degli eccessi di produzione incontrollata del Pecorino Romano per una stagione produttiva, con inserimento delle stesse in un progetto di filiera sperimentale e/o in un contratto di filiera, finanziati con i fondi nazionali destinati all’emergenza: chiediamo l’affidamento della gestione a Più Sardegna e ai gruppi spontanei di allevatori.

Si tratta di tre passaggi, che l’associazione ritiene fondamentali per intervenire in modo incisivo sula vertenza.

Dopo gli incontri in Regione e in Prefettura a Sassari l’associazione Più Sardegna presenta al ministero delle Politiche agricole e all’assessore regionale dell’Agricoltura tre proposte operative e chiede di poterne coordinare gli interventi.

Live Translation

Contatore Visite 698 Oggi:

Oggi: 3898 Ieri:

Ieri: 26516 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 15 Utenti attualmente in linea: