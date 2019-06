Lavorare nelle istituzioni europee: concorso Epso per 147 funzionari ‘amministratori’.

Lavorare nelle istituzioni europee a Bruxelles (e non solo): interessante opportunità con il concorso per giovani amministratori laureati triennali o magistrali 2019. L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) lancia un concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di 147 funzionari “amministratori” (gruppo di funzioni AD). Per partecipare, il termine previsto è il 25 giugno.

In particolare l’offerta è rivolta a laureati e giovani professionisti pronti ad assumersi la responsabilità di gestire svariate funzioni relative all’elaborazione e all’attuazione delle politiche dell’UE e alla gestione delle risorse.

I candidati selezionati cominceranno il loro percorso a Bruxelles, con la possibilità di candidarsi per lavorare in altre città europee e in tutto il mondo.

Sono previste le seguenti attività:

Svolgere analisi e formulare politiche nei settori di azione dell’UE;

seguire e contribuire in modo proattivo all’attuazione delle politiche in relazione a politiche settoriali specifiche, redigere note di analisi politica e briefing;

elaborare analisi giuridiche, effettuare ricerche, fornire consulenza e supervisione in materia giuridica (ad esempio su questioni interistituzionali, amministrative o finanziarie);

redigere, attuare e interpretare atti giuridici amministrativi;

coadiuvare i responsabili delle decisioni mediante contributi scritti o orali.

In particolare:

Elaborare, attuare, monitorare e controllare programmi, progetti e piani d’azione;

gestire i rapporti con gli Stati membri e con i gruppi di interesse esterni;

seguire il coordinamento e la consultazione interservizi e interistituzionale in merito alle politiche europee;

coordinare i gruppi di lavoro istituiti dagli Stati membri, dalle istituzioni e da altre parti esterne interessate;

coordinarsi con altri servizi e consultarli su questioni giuridiche;

redigere contratti, preparare inviti a presentare proposte e bandi di gare d’appalto, partecipare al monitoraggio delle proposte e dei progetti;

redigere, attuare e interpretare documenti giuridici;

contribuire alla comunicazione esterna e alle rendicontazioni e comunicazioni interne

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di un diploma universitario di almeno 3 anni in un settore qualsiasi; la conoscenza di 2 lingue dell’UE e la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.