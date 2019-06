Le squadre di Abbanoa hanno riscontrato un guasto su un vecchio tratto dell’acquedotto Sulcis a Villaperuccio, sono già iniziati i lavori di riparazione.

Le interruzioni riguarderanno i comuni di Piscinas, Villaperuccio, Masainas, Giba, Santadi, Tratalias e la frazione di Is Meddas a Narcao. Sarà cura delle squadre di Abbanoa limitare le ore di interruzione qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quanto preventivato.

Le squadre di Abbanoa hanno riscontrato un guasto su un vecchio tratto dell’acquedotto Sulcis nel territorio di Villaperuccio. I tecnici del pronto intervento hanno già avviato le operazioni di riparazione che, considerata la complessità dell’intervento, saranno terminate in serata. Grazie alle manovre in rete già effettuate dai tecnici del Gestore l’erogazione all’utenza è ora garantita dalle scorte dei serbatoi, ma al loro esaurimento nel primo pomeriggio si verificheranno cali di pressione e interruzioni dell’erogazione. Durante la notte sarà necessario effettuare una chiusura per ricostituire le riserve degli stessi serbatoi.

