L’Istituto italiano studi storici di Napoli ha pubblicato il bando di concorso per borse di studio Anno accademico 2019-2020, per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie.

L’Istituto italiano studi storici, fondato da Benedetto Croce, a Napoli, ha pubblicato il bando di concorso per borse di studio anno accademico 2019-2020, per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche:

quattordici borse dell’importo di € 12.000,00 lordi ciascuna; per i residenti nella Regione Campania l’importo è di € 9.700,00 lordi. Una delle borse di studio è intitolata a «Mario Pannunzio» per il contributo dell’Accademia Nazionale dei Lincei;

una borsa intitolata a «Federico II» offerta dall’Università degli studi di Napoli per laureati nelle università italiane con una tesi di argomento medievistico, dell’importo di € 10.300,00 lordi;

una borsa offerta dal Pio Monte della Misericordia, dell’importo di € 10.000,00 lordi, per una ricerca su «Le Sette Opere di Misericordia nei documenti dell’Archivio storico del Pio Monte della Misericordia di Napoli».

Possono concorrere al bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età inferiore a 32 anni alla data di scadenza del 30 luglio 2019 (nati dal 31 luglio 1987);

laureati e dottori di ricerca che entro la data di scadenza abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o di dottorato, in Italia, nei paesi dell’Unione europea o all’estero, in discipline storiche, filosofiche e letterarie, e che vogliano attendere a ulteriori ricerche. Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che hanno già usufruito di borse di studio presso l’Istituto o che per il periodo a decorrere dal 1° novembre 2019 siano nelle seguenti condizioni: titolari di borse di studio o assegni di ricerca;

dottorandi di ricerca con assegno di finanziamento; coloro che svolgono altre attività retribuite incompatibili con gli obblighi previsti dal bando.

La domanda, redatta in lingua italiana, debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti, dovrà pervenire:

all’indirizzo dell’Istituto italiano per gli studi storici, via Benedetto Croce, 12 – 80134 Napoli, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano con rilascio di ricevuta;

oppure al recapito di posta elettronica indicato nel bando tramite posta elettronica certificata del candidato.

La domanda di partecipazione è scaricabile on line.

​Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2019.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments