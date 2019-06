Lunedì 10 giugno il sindaco di Carbonia incontrerà l’ambasciatrice dell’India in Italia, Reebst Sandhu.

La rappresentante diplomatica indiana sarà presente a Carbonia lunedì 10 giugno per visitare, nel corso della mattinata, a partire dalle ore 10.00, il Centro di ricerche presente nel plesso della Grande Miniera di Serbariu. A dare il benvenuto ai ragazzi della Summer School sarà anche il sindaco Paola Massidda. “È un onore per noi poter accogliere tanti giovani ragazzi che arrivano a Carbonia nella Sotacarbo Summer School per investire nella loro formazione professionale in un settore di capitale importanza come quello della ricerca. Siamo orgogliosi della presenza di Reenat Sandhu, con cui faremo il punto della situazione sui proficui rapporti di scambio – nel campo della ricerca, delle tecnologie, dell’energia sostenibile – che legano la nostra isola con l’India”.

A tal proposito, nel pomeriggio di lunedì 10 giugno, alle ore 17.00, Reenat Sandhu incontrerà, in sala polifunzionale, il sindaco Paola Massidda, l’Amministrazione comunale e i Sindaci dei Comuni del territorio.

Di seguito pubblichiamo il programma della giornata inaugurale della settima edizione della Sotacarbo Summer School:

Ore 10.00, inaugurazione settima edizione Sotacarbo Summer School

Ore 10.30, Introduzione – Prof. Alessandro Lanza (Presidente Sotacarbo)

Ore 10.50, Saluti istituzionali:

· Fatih Birol (Executive Director dell’Agenzia internazionale per l’Energia)