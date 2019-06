Lunedì 17 giugno, alle ore 10.00, la Sala Riunioni del Centro Direzionale in via Isonzo (2° piano), a Iglesias, ospiterà un incontro nel quale si parlerà del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche con le associazioni interessate.

Live Translation

Contatore Visite 2527 Oggi:

Oggi: 3329 Ieri:

Ieri: 28385 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 54 Utenti attualmente in linea: