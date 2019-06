L’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato l’Avviso di Selezione di 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione Regionale.

