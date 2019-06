Martedì 11 e mercoledì 12 giugno, la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita due workshop teorico-pratici organizzati nell’ambito di “Punti di Frontiera”.

Ne discuteranno il giornalista Silvestro Serra, direttore della rivista del Touring Club Italiano, e l’avvocato Emanuele Montelione, esperto di marchi territoriali e di tutela della proprietà intellettuale. Il primo racconterà la centenaria relazione fra il Touring Club e la Sardegna e le iniziative dei marchi “Bandiere arancioni” e “Aperti per voi“, strumenti per favorire la qualificazione dell’identità dei territori. Il secondo affronterà il tema dei marchi di certificazione e dei marchi collettivi alla luce della nuova normativa, e dialogherà con Silvestro Serra con l’obiettivo di individuare un “punto di frontiera” tra le istanze pubbliche e le aspettative private.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 12, alla stessa ora, per un incontro su “Lo sguardo esterno: i saperi tradizionali come attrattori di un territorio“, dialogo sul delicato equilibrio tra la promozione di un territorio e la tutela della sua identità.

I partecipanti saranno coinvolti nell’analisi pratica di un ricca campionatura di manufatti, rappresentativi della variegata produzione artigianale regionale, in seguito alla quale saranno definiti gli elementi che caratterizzano le produzioni tessili e le lavorazioni ad intreccio locali. Materiali, tecniche di lavorazione e stili compositivi saranno analizzati e decodificati, per diventare elementi di una progettazione più consapevole, espressione dell’identità culturale di una comunità e di un territorio.

