Martedì 11 giugno, a Cagliari, si svolgerà il primo corso organizzato dall’Associazione della Stampa Sarda (divenuta ente formatore terzo riconosciuto).

Martedì 11 giugno, dalle 14.00 alle 17.00, nella Sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda (a Cagliari in Piazzetta L’Unione Sarda, 31), si svolgerà il primo corso organizzato dall’Associazione della Stampa Sarda (divenuta ente formatore terzo riconosciuto). Si parlerà del più famoso dei social network: l’utilizzo di Facebook in una strategia integrata di comunicazione della propria attività editoriale è oggi cruciale per far crescere la propria reputazione online e la community di lettori. Il corso è studiato appositamente per rendere più facile l’utilizzo di Facebook per i giornalisti nel loro lavoro quotidiano, aiutandoli a padroneggiare alcune delle principali funzioni disponibili su questa piattaforma social.

Il programma, partendo dall’ottimizzazione dei profili personali, professionali e delle pagine business, affronta poi la gestione dei contenuti, dalla ricerca di news ad una corretta raccolta, catalogazione e loro archiviazione per un più facile reperimento futuro. Si parlerà anche di fake news e di quelli che sono gli strumenti attualmente disponibili per la verifica delle fonti e dei contenuti. Si proseguirà poi con la creazione delle notizie utilizzando al meglio foto, video e la funzione di live streaming. Saranno presentate le metodologie per un’efficace divulgazione e promozione dei contenuti, curando in modo particolare le tecniche e gli strumenti per il coinvolgimento del pubblico, oltre ad alcuni aspetti di difficile gestione come l’armonizzazione dell’approccio informale di Facebook con lo stile di comunicazione poco flessibile di alcuni profili istituzionali. Il corso è propedeutico alla certificazione professionale sull’utilizzo di Facebook per i giornalisti che verrà presentato in aula durante lo svolgimento dei lavori.

Relatori: Stefania Contivecchi (docente in diversi master universitari tra cui l’università di Economia e Commercio di Cagliari e la LUISS Business di Roma, è speaker in conferenze, corsi di formazione e per l’education delle fiere di settore a livello internazionale).

Introduce Celestino Tabasso, presidente Associazione della Stampa Sarda.

Ai partecipanti al corso saranno assegnati tre crediti formativi.

