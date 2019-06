Martedì 18 giugno, alle ore 16.00, inizia il nuovo Laboratorio Officina Europea organizzato dallo Europe Direct Regione Sardegna.

Vi diamo appuntamento quindi a martedì 18 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala Eventi Secondo Piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164 a Cagliari.

Le successive tre lezioni si terranno il 2, il 9 e il 16 luglio e avranno durata di tre ore dalle 15.00 alle 18.00. I lavori saranno organizzati mediante esercitazioni pratiche da svolgersi in gruppo su tre diversi Programmi a finanziamento diretto: LIFE, Europa per i Cittadini e Europa Creativa.

Le lezioni si terranno Sala Eventi Secondo Piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164 a Cagliari.

Live Translation

Contatore Visite 1175 Oggi:

Oggi: 3408 Ieri:

Ieri: 26544 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 34 Utenti attualmente in linea: