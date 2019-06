Martedì 18 giugno le sala polifunzionale del comune di Carbonia ospiterà un incontro tra l’Amministrazione e gli operatori del mercatino del sabato.

All’incontro parteciperanno, per l’Amministrazione comunale, il Sindaco Paola Massidda, l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca, il presidente della III Commissione consiliare permanente Matteo Piras e i consiglieri comunali. L’assemblea pubblica di domani fa seguito alla riunione tenutasi il 7 maggio scorso quando l’Amministrazione comunale, sulla scorta delle criticità emerse da una ricognizione delle aree attualmente destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione, ha presentato agli operatori 3 proposte che mirano a una riorganizzazione degli spazi il più possibile funzionale sia alle esigenze dei commercianti che dei cittadini fruitori del servizio.

Una migliore organizzazione degli spazi di vendita nel mercatino del sabato di Piazza Ciusa al fine di offrire una maggiore qualità del servizio al cittadino e garantire postazioni di lavoro più coerenti con le esigenze degli operatori. È questo il principale obiettivo dell’Amministrazione comunale che, domani, martedì 18 giugno, alle ore 18.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, incontrerà gli operatori del settore e tutti i cittadini a vario titolo interessati a un tema cardine per la nostra comunità, la rivitalizzazione del commercio ambulante nel centro cittadino come antidoto alla crisi economica.

Live Translation

Contatore Visite 5929 Oggi:

Oggi: 2945 Ieri:

Ieri: 31394 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 65 Utenti attualmente in linea: