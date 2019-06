Martedì 18 giugno verrà presentata, a Carbonia, la prima edizione di iNOVAS EXPO – Fiera dell’Innovazione.

Martedì 18 giugno, alle 16.00, verrà presentata, a Carbonia, al primo piano della Torre Littoria, la prima edizione di iNOVAS EXPO – Fiera dell’Innovazione, informatizzazione, digitalizzazione e nuovi media. Settori di importanza strategica con cui devono necessariamente cimentarsi cittadini e imprese per stare al passo con i tempi. Sono questi i principali contenuti che caratterizzeranno la prima edizione di iNOVAS EXPO 2019-Fiera dell’Innovazione, in programma sabato 22 e domenica 23 giugno 2019,a Carbonia. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Carbonia Produce” con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia, socio onorario dell’associazione costituitasi nel dicembre 2018.

«Abbiamo deciso di sostenere con convinzione iNOVAS EXPO 2019 per la sua valenza in ambito tecnologico, culturale e turistico per la nostra città che, nel weekend del 22 e 23 Giugno, sarà il principale polo di riferimento per il settore del terziario avanzato – spiega il sindaco Paola Massidda -. iNOVAS Expo è un evento a tutto tondo che prevede workshop, seminari informativi, spettacoli di intrattenimento per bambini, musica e concerti, tra cui spicca l’esibizione del noto cantautore Madh, salito alla ribalta per la sua partecipazione da protagonista all’edizione di X Factor 2014.»

La Fiera dell’Innovazione si svolgerà principalmente nel centro cittadino e, segnatamente, in piazza Roma e piazza Ciusa. L’inaugurazione dell’evento avrà luogo sabato 22 giugno, alle ore 18.00.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore delle Attività produttive e all’Innovazione tecnologica Mauro Manca per «un evento promosso dal nuovo Centro Commerciale Naturale “Carbonia Produce”, un’associazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Carbonia – socio onorario – e dalle attività produttive che operano nell’intero territorio cittadino per rilanciare e valorizzare il settore terziario locale facendo rete tra i tanti operatori aderenti, tra cui imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato, delle piccole e medie imprese aventi sede legale od operativa nel comune di Carbonia».

