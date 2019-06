Martedì 4 e venerdì 7 giugno, a Carbonia, le celebrazioni per l’80° anniversario della presenza a Carbonia e in Sardegna dell’Istituto Suore Orsoline di San Girolamo di Somasca.

Inoltre, presso la Scuola “Madre Camilla Gritti” in via Manzoni è stata allestita una mostra fotografica sull’impegno educativo e sociale delle suore in questi 80 anni.

Una storia lunga 80 anni, la cui realtà odierna è caratterizzata da un Istituto scolastico comprensivo, “Madre Camilla Gritti” e “Gesù Divino Operaio”, con sede in via Manzoni, frequentato da oltre 300 alunni.

L’Istituto religioso, fondato dalle sorelle Caterina e Giuditta Cittadini nella prima metà dell’Ottocento a Somasca di Vercurago (Lecco) nella diocesi di Bergamo, è presente a Carbonia e, più in generale in Sardegna, da ben 80 anni. Un anniversario da festeggiare nel migliore dei modi con una serie di iniziative che si svolgeranno nelle giornata di domani, martedì 4 giugno, e di venerdì 7 giugno.

Live Translation

Contatore Visite 2946 Oggi:

Oggi: 3192 Ieri:

Ieri: 27266 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 43 Utenti attualmente in linea: