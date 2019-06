Medici ginecologi, a Padova 40 posti a tempo indeterminato. Scadenza imminente.

C’è tempo fino al 16 giugno per partecipare al concorso indetto dall’Azienda Zeri di Padova, Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari, per 40 posti di medico ginecologo ostetrico.

Il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quaranta posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, prevede l’inquadramento con contratto a tempo indeterminato.

I requisiti richiesti sono:

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

In alternativa:

Iscrizione all’ultimo anno di corso di formazione specialistica, ai sensi della Legge di Bilancio 30.12.2018, n. 145, art. 1, commi 547 e 548, in una delle discipline di cui al punto b1).

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, potrà effettuare una preselezione, con l’eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

E’ prevista una prova scritta relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; una prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; una prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

