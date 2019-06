Mercoledì 12 giugno presso la Biblioteca comunale di Carbonia, verrà presentato il libro ”Aragonite azzurra”, di Luciano Trebini.

Mercoledì 12 giugno presso la Biblioteca comunale di Carbonia, alle ore 17,30, nell’ambito della rassegna “Carbonia scrive”, verrà presentato il libro ”Aragonite azzurra”, di Luciano Trebini.

Luciano Trebini è nato a Carbonia il 29 agosto 1950 e vi è rimasto fino all’età di sedici anni, quando la famiglia, per motivi di lavoro, dovette trasferirsi a Sassari, dove ha completato gli studi liceali.

Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria mineraria all’Università di Cagliari, ha lavorato come esperto in discipline geologiche presso il ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Innamorato della musica effluente dai versi di poeti come Lucrezio, Orazio, Petrarca e Leopardi, ha sempre trovato nel verso e nelle strofe il modo più naturale di esprimere la propria personalità. Ha iniziato a scrivere giovanissimo.

«Luciano scrive di Sardegna, di sogni di oggi e di ieri, le parole diventano suoni e profumi, immagini ed emozioni.»

