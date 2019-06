Mercoledì 19 giugno, a Cagliari, si svolgerà il convegno “Professione infermiere”, organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari.

Da oltre un anno le professioni infermieristiche sono riunite non più in un Collegio ma in un vero e proprio Ordine, a maggiore tutela dei cittadini e degli stessi operatori che da sempre ricoprono un ruolo fondamentale nel sistema sanitario nazionale. Per fare il punto sulla legge 3/2018 a diciotto mesi dalla sua approvazione, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari ha organizzato il convegno “Professione infermiere”. Appuntamento mercoledì 19 giugno, all’Hotel Panorama di viale Diaz, a Cagliari.

«La legge ha riconosciuto che la nostra professione si è evoluta – spiega il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari Pierpaolo Pateri -. Agli infermieri è infatti richiesta la laurea e l’Ordine ne garantisce la deontologia, mantenendo e aggiornando un albo a cui oggi sono iscritti a Cagliari ben 4.800 professionisti.»

Nel corso del convegno si parlerà poi anche di formazione continua. «Come tutti gli iscritti ad un Ordine, anche gli infermieri hanno infatti l’obbligo di aggiornare le loro competenze -aggiunge Pierpaolo Pateri -. In questo 2019 si chiuderà il triennio formativo e nel corso del convegno illustreremo le novità che caratterizzeranno il prossimo».

Il convegno rappresenta inoltre il preludio all’appuntamento annuale con l’evento “Infermieri che navigano verso il futuro”, la cui quinta edizione si terrà il 20 e 21 settembre e durante il quale la presidente nazionale Barbara Mangiacavalli ed i membri del comitato centrale della Fnopi approfondiranno maggiormente i diversi argomenti.

Il convegno “Professione infermiere” si aprirà alle 9.00 con i saluti e l’intervento presidente Pierpaolo Pateri, cui seguiranno le relazioni, moderate dal vicepresidente dell’Opi di Cagliari Raffaele Fanunza.

“Legge 3/2018 e trasformazione da Collegi a Ordini: il percorso dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cagliari” sarà il tema trattato dal segretario dell’Opi di Cagliari Luciano Serra, mentre Eugenio D’Amico, commissario straordinario dell’Enpapi, illustrerà l’azione dell’ente di previdenza degli infermieri.

Di aggiornamento continuo in Ecm (Educazione continua in Medicina) parlerà invece il presidente Pierpaolo Pateri, tesoriere della Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie e componente del Commissione Nazionale Formazione Continua.

Dopo il coffee break, l’appuntamento si chiuderà con la simulazione a gruppi sui servizi in rete presentati nelle relazioni e con il dibattito.

Per partecipare all’evento, aperto gratuitamente a 75 fra infermieri e infermieri pediatrici iscritti all’Opi di Cagliari, è necessario iscriversi on line all’indirizzo opicaeventi@outlook.it .

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments