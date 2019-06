Mercoledì sera, al Teatro Centrale di Carbonia, “Molto rumore per nulla”, per la rassegna “Tutti in scena”, organizzata da “La Clessidra Teatro”.

Una commedia romantica per i temi amorosi e per la struttura ricca di elementi farseschi e giocosi, ma anche tragicommedia nella quale l’elemento comico si fonde a quello drammatico.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è arricchire l’offerta di spettacoli nel Teatro Centrale con proposte di alta qualità presentate dall’ampio circuito di compagnie locali», ha affermato il sindaco Paola Massidda. Una di queste è senza dubbio “La Clessidra Teatro” di Anna Pina Buttiglieri, che domani porterà in scena lo spettacolo “Molto rumore per nulla”, realizzato in collaborazione con i ragazzi delle scuole cittadine e della Batuca Dance.

