Michele Ennas (Lega): “L’ipotesi della provincia del Sud Ovest Sardo è concreta, reale e realizzabile”.

Sulla riforma degli enti locali, interviene anche il consigliere regionale della Lega Michele Ennas.“Riprendo le parole dell’assessore Quirico Sanna che ricalcano quanto discusso nella seduta di prima Commissione consiliare – dice Michele Ennas -. Per quanto attiene il Sulcis Iglesiente, la nostra volontà è ridisegnare i territori della provincia del Sud sardegna, troppo frettolosamente composta (male) in quanto ci sono realtà che con Carbonia/Iglesias non hanno nulla a che vedere e che vanno ricondotte all’area metropolitana di Cagliari, raggruppando intorno al Sulcis Iglesiente realtà economicamente e storicamente più vicine, come una parte del Campidano. Tale ipotesi affiancata alla revisione della legge sugli enti locali è concreta, reale e realizzabile + conclude Michele Ennas – , ricalca quanto sempre espresso dalla Lega, troverà l’accordo della maggioranza e porterà benefici a tutti i cittadini di tutti i territori.”