Michele Pais: «Nessun euro in più ai consiglieri regionali».

«Attribuire la paternità di questa proposta di legge al presidente del Consiglio, oltre ad essere falso, è scorretto ed è teso solamente ad utilizzare – conclude Michele Pais – normali procedure consiliari per fini squisitamente elettorali. Tali “trucchetti dialettici” non funzionano e li rimando al mittente. L’unico mio obiettivo, al di là delle sterili polemiche, è quello di riaffermare un principio di moralità e di etica politica anche nell’espletamento del mandato consiliare.»

La proposta di legge “Disposizioni in materia di status di consigliere regionale”, che si ribadisce essere la riproposizione del testo elaborato dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, è stata trasmessa alla commissione competente come prevede il Regolamento.

La legislazione statale impone che anche il Consiglio regionale della Sardegna approvi entro il 30 giugno la legge che riaffermi il principio di diritto in base al quale qualunque lavoratore, dall’operaio al professionista, e quindi anche il politico, debba ricevere un trattamento previdenziale in funzione a quanto versato.

«Nessun euro in più ai consiglieri regionali. La proposta di legge che arriva all’esame della Prima commissione è la riproposizione letterale del testo che deriva dall’accordo Stato-Regioni in attuazione della Legge di Bilancio dello Stato e dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.»

