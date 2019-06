Mirco Garavaglia subito protagonista al BISFed Boccia Regional Open 2019 di Olbia.

Mirco Garavaglia subito sugli scudi nella giornata inaugurale del BISFed Boccia Regional Open di Olbia. Il principale alfiere azzurro nella categoria BC3 ha ottenuto due successi nei suoi primi impegni nella kermesse in corso di svolgimento al Geovillage. Dopo aver superato, non senza difficoltà, Carlotta Visconti nel derby tutto italiano che ha concluso la mattinata di gare (5-7 il punteggio finale), Mirco Garavaglia – numero 30 del ranking BISFed – si è ripetuto nel pomeriggio contro l’ostico tedesco Ilker Icoz, regolato agevolmente per 2-5. Punti preziosi in cascina per l’atleta azzurro, che a questo punto ha già la strada spianata verso il passaggio del turno.

