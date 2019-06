Non cambiano le posizioni al comune di Cagliari quando lo spoglio è stato completato in 30 delle 174 sezioni. Francesca Ghirra (49,85%) precede Paolo Truzzu (47,96%).

Non cambiano le posizioni al comune di Cagliari quando lo spoglio è stato completato in 30 delle 174 sezioni. E’ ancora in testa Francesca Ghirra, candidata della sette liste della coalizione di centrosinistra, con 5.286 voti, il 49,85%; Paolo Truzzu, candidato delle undici liste della coalizione di centrodestra, ha ottenuto 5.086 voti, il 47,96%. Il terzo candidato, Angelo Cremone, nelle 30 sezioni scrutinate ha ottenuto 232 voti, il 2,19%.

Live Translation

Contatore Visite 2068 Oggi:

Oggi: 2945 Ieri:

Ieri: 27533 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 66 Utenti attualmente in linea: