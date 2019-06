Oggi due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale, a Domus de Maria e Villasor.

Il secondo incendio in agro del comune di Villasor, in località “S’ACQUA COTTA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai (Iglesias). Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gruppo analisi uso del fuoco (GAUF) del Corpo forestale dell’Ispettorato di Cagliari, coadiuvati da due squadre di volontari N.O.V.A. ORSA di San Sperate e di Assemini e una squadra di Forestas di Villacidro. L’incendio è tuttora in bonifica.

Oggi due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Il primo si è sviluppato in agro del comune di Domus De Maria, in località “BACCHE BALLO”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Teulada. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.30.

