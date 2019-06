Oggi due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale.

Il secondo incendio in agro del comune di Irgoli, in località “Cuccuru Virdes”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Farcana. Il fuoco ha percorso circa 2 ettari di vegetazione di aree agricole (uliveti e eucalipti) minacciando un’area boscata. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Orosei, coadiuvati da una squadra dei VVFF di Nuoro, una squadra di volontari Protezione civile di Galtellì, una squadra di Forestas di Orosei. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14,00.

Il primo incendio in agro del comune di Santadi, in località “Punta Burroni”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Il fuoco ha percorso circa 0,1 ettari di vegetazione di macchia bassa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale coadiuvati di una squadra di volontari di protezione civile di Santadi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12,40.

