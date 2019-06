Pierluigi Saiu (Lega): «Approveremo il taglio dei vitalizi con o senza il Pd».

«Sul taglio di questi assegni, il Pd e le altre forze di opposizione sono d’accordo? Mi auguro di sì. La posizione della Lega è molto chiara: noi li vogliamo tagliare. Posso garantire – ha aggiunto Pierluigi Saiu – che il testo che verrà licenziato dalla Commissione, con o senza le firme del Pd, porterà a risparmiare 1.600.000 euro l’anno e verrà approvato in tempo utile, così come concordato con il presidente del Consiglio regionale, senza che alla Sardegna venga tolto un solo centesimo di trasferimenti da parte dello Stato.»

«È il solito contorto teatrino del Pd. Parliamo di cose serie, di cose da fare. Cominciamo a tagliare i vitalizi e quindi a ridurre i 309 assegni che vengono erogati tutti i mesi ad ex consiglieri ed ex presidenti.»

