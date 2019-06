Pochi minuti fa la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ha saluto la neo senatrice della Lega-PSd’Az Michelina Lunesu (nota Lina), subentrata in sostituzione di Christian Solinas, dimessosi ieri 19 giugno 2019, per incompatibilità con l’incarico di presidente della Regione Sardegna, al quale è stato eletto lo scorso 24 febbraio.

Lina Lunesu è nata il 25 luglio 1954 a Nuoro. Laureata in biologia, esercita la libera professione.

Nel recente passato ha maturato un’esperienza da consigliere regionale, nella XIV legislatura, subentrata anche in quel caso da prima dei non eletti nelle liste di Forza Italia, il 26 gennaio 2012, in sostituzione di Silvestro Ladu, dimessosi in seguito all’elezione al Senato della Repubblica.

