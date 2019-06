Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway. Contributi in denaro per aspiranti scrittori. Scadenza imminente.

Per la 5ª edizione del “Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway”, aperto ad aspiranti giornalisti o scrittori, sono previsti diversi premi in denaro. Il concorso, organizzato dall’Associazione Onlus Cinzia Vitale con il patrocinio della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, mira a promuovere giovani che desiderano intraprendere la professione giornalistica o aspiranti scrittori.

La scadenza per partecipare è il giorno 15 giugno 2019, entro le ore 12.00.

Il Premio ha per oggetto l’intenso e duraturo rapporto di Ernest Miller Hemingway con il Veneto, nonché la valorizzazione degli scritti del giornalista e scrittore statunitense ispirati dalle terre venete e diventati patrimonio dell’umanità.

Oltre agli orrori della Grande Guerra, periodo in cui un giovanissimo Hemingway era volontario della Croce Rossa Americana sul fronte veneto, i temi centrali del concorso saranno:

La vita di Hernest Hemingway nella laguna di Caorle (Venezia), un borgo di pescatori e la cui bellezza è stata descritta in straordinarie pagine diventate romanzi di successo;

I passaggi a Venezia, Cortina d’Ampezzo, Bassano del Grappa e le sue tappe sull’isola di Torcello e in Valpolicella

Gli elaborati devono essere presentati in forma stampata su carta, in lingua italiana, della lunghezza di cinque cartelle giornalistiche (9.000 battute spazi compresi) e corredato da bibliografia e/o sitografia; oppure in supporto digitale (CD-DVD) contenente la documentazione di cui al precedente punto in formato compatibile con uno dei principali software utilizzati nel mercato nazionale.

Il primo classificato apprenderà la notizia di aver vinto il giorno della premiazione sabato 20 luglio 2019 a Caorle (Venezia) ed otterrà i seguenti premi:

Bassorilievo raffigurante Ernest Miller Hemingway;

La somma di euro 1.000,00 (mille/00);

L’esclusiva penna stilografica “Ernest Hemingway” prodotta dalla Montegrappa, storica azienda del Veneto

Sono ammessi a partecipare: giornalisti under 30; allievi delle Scuole di Giornalismo e dei Master in Giornalismo oppure coloro i quali hanno conseguito la laurea triennale o magistrale negli anni accademici 2017-2018/2018-2019.