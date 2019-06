Progetto biblioteca casa di quartiere. Con i bandi del MiBac, tutte le declinazioni del Piano Cultura Futuro Urbano.

Migliorare la qualità della vita dell’intera collettività urbana, valorizzando scuole, biblioteche e opere pubbliche rimaste incompiute.Il Piano Cultura Futuro Urbano, un progetto del MiBAC, nasce con questa prospettiva. Lo scopo è promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia.

Il bando “Progetto biblioteca casa di quartiere” scade il 5 luglio 2019, ore 12.00.

E’ promosso dal ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, si prefigge i seguenti obiettivi generali:

Incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso progetti innovativi che valorizzino il ruolo delle biblioteche come presidi culturali, istituzionali e sociali in aree normalmente non raggiunte da questo tipo di attività;

Riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e creative innovative;

Integrare l’offerta di servizi pubblici in quartieri complessi stimolando l’offerta di servizi di quartiere anche da parte delle comunità di abitanti, attraverso la fruizione delle biblioteche in orari pomeridiani, serali e festivi;

Favorire il riuso da parte degli abitanti di spazi inutilizzati o sottoutilizzati a disposizione della biblioteca o presenti nei quartieri dove ha sede la biblioteca;

Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative/innovative di quartiere o di comunità urbane, creando dinamiche collaborative tra abitanti dei medesimi quartieri, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi e altre figure professionali.

I progetti possono avere una durata compresa tra 6 e 8 mesi fra settembre 2019 e maggio 2020.

Possono presentare proposte in forma singola o associata le biblioteche civiche gestite in maniera non profit da enti pubblici e privati.

I partenariati costituiti o costituendi devono essere composti da: