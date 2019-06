Quirico Sanna (assessore degli Enti locali): «La Regione verificherà la questione relativa alla richiesta di contributo per il finanziamento del debito residuo del comune di Nuoro».

Lo precisa l’assessore Quirico Sanna in relazione alla riunione del Consiglio comunale di Nuoro convocato per oggi, 15 giugno, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e a seguito delle segnalazioni pervenute lo scorso 7 giugno.

«Gli uffici dell’assessorato regionale degli Enti locali provvederanno ad effettuare le opportune verifiche in merito a quanto segnalato a proposito della richiesta di contributo per il finanziamento del debito residuo relativo alle procedure espropriative definite.»

