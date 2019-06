Sabato 15 giugno, a Cagliari, penultimo appuntamento per il festival Echi lontani.

Sabato 15 giugno, a Cagliari, penultimo appuntamento per Echi lontani, il festival impegnato a far conoscere il prezioso repertorio della musica antica attraverso concerti proposti nei luoghi più suggestivi della città.

Alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria del Monte, in via Corte d’Appello, arriva l’Ensemble Terra d’Otranto (formato da Cristina Fanelli, soprano; Angelo De Leonardis, basso; Luca Tarantino, chitarra spagnola, tiorba; Pierluigi Ostuni, tiorba; e Doriano Longo, violino) che proporrà un concerto dal titolo “Hieronymus Montisardui. Viaggio nelle opere di Gerolamo Melcarne, Il Montesardo tra Firenze, Napoli e Terra d’Otranto”.

Sarà una serata alla riscoperta della figura e dell’opera di Gerolamo Melcarne, detto il “Montesardo”, musicista che, come scrive l’ensemble protagonista della serata nelle note di sala «contribuì notevolmente a quello scambio di conoscenze tra i più importanti centri musicali italiani».

Nato probabilmente intorno agli anni Ottanta del XVI secolo a Montesardo, piccolo centro di origine Messapica del Capo di Leuca (in Salento), Melcarne per poter intraprendere l’attività musicale divenne chierico, e in seguito apprese l’arte del contrappunto. Divenne anche abile suonatore di chitarra spagnola. Nel 1606 frequentò i più importanti centri musicali italiani ed entrò in contatto con i maggiori esponenti di quel rinnovamento culturale e artistico che faceva capo alla Camerata dei bardi.

